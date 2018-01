ANIE ed Elettricità Futura siglano accordo su fonti rinnovabili

(Teleborsa) -, a seguito del, l'accordo tra, una delle più importanti organizzazioni Confindustriali per peso e rappresentatività che, con oltre, rappresenta la casa delle tecnologie italiane nei mercati dell'Industria, dell'Energia, del Building e delle Infrastrutture di trasporto ed Elettricità Futura, l'associazione che rappresenta il settore elettrico nazionale, composta da più di 700 operatori che impiegano oltre 40mila addetti e detengono più di 76mila MW di potenza elettrica installata tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000 km di linee.L’intesa trae, facendo una distinzione tra costruttori di tecnologie e produttori, favorisce sinergia e collaborazione tra le Aziende appartenenti alle due realtà., come conferma la crescente domanda associativa da parte di imprese che operano sia nella fornitura di tecnologia, servizi di gestione e manutenzione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile ed imprese che vogliono cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione del mercato elettrico e dai sistemi di gestione interconnessi del building, sia nella produzione e commercializzazione dell’energia elettrica green,"Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto – ha sottolineatoPresidente di– La trasformazione che le fonti rinnovabili portano al sistema elettrico rappresenta un passaggio imprescindibile per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. In quest’ottica diventa prioritario supportare lo sviluppo della filiera delle fonti rinnovabili cosicchè sia rafforzata la presenza e il ruolo della nostra industria nel mercato dell’energia che rappresenterà, nel prossimo futuro, un volano economico a livello mondiale"., Presidente di Elettricità Futura, ha dichiarato: "il successo di una tecnologia è strettamente correlato alla collaborazione attiva e continuativa degli attori coinvolti. L'accordo conè l'occasione per coordinare al meglio costruttori di impianti e produttori di energia green, due segmenti integrati della catena del valore che costituiscono un’eccellenza del nostro Paese, al fine di incrementare la loro rappresentatività nel sistema confindustriale e, soprattutto, nei confronti delle istituzioni".