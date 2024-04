ESPE, commessa da 11,3 milioni di euro per impianto fotovoltaico

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio "ESPE" per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha concluso una terra in provincia di Roma per complessivi 20,6 MWp pari a circa. Si prevede l'ultimazione della installazione entro il primo semestre 2025."Siamo soddisfatti di comunicare questocon cui abbiamo il piacere di collaborare da oltre dieci anni e che ci ha commissionato più di 45 MWp di potenza totale da installare - ha commentato l'- Questo segna un passo avanti significativo nelle relazioni commerciali tra le due realtà iniziate con la fornitura di turbine eoliche con tecnologia proprietaria ESPE. La commessa è un'ulteriore conferma della qualità del nostro lavoro e del giusto percorso che abbiamo intrapreso nel mercato delle rinnovabili".A seguito della firma di questo nuovo contratto, ilammonta a circa 97 milioni di euro ed è costituito per il 98% da fotovoltaico. L'attuale portafoglio ordini si esplica entro la fine del primo semestre 2025.