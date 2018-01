L'UE apre infrazione contro l'Italia per appalti nel settore Difesa

(Teleborsa) -) "per non aver applicato - o non aver applicato correttamente - le norme dell'UE in materia di appalti pubblici nei mercati della difesa e della sicurezza".Le procedure di infrazione avviate oggi riguardano:- l'. Quest'ultima prevede che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute ad aggiudicare gli appalti - ad eccezione di casi rigorosamente definiti - mediante una delle procedure di aggiudicazione stabilite all'articolo 25 della direttiva 2009/81/CE e a rendere note le loro intenzioni pubblicando un bando di gara nella banca dati Tenders Electronic Daily (TED).in occasione dell'acquisto di materiale di difesa. Gli obblighi di compensazione sono misure restrittive che ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi e sono incompatibili sia con il trattato UE sia con il recepimento e l'applicazione corretti della direttiva.Gli Stati membri dispongono adesso dipresentate dalla Commissione.