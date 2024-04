Suviana, Cattaneo replica a Orlando: "Troppa ideologia e strumentalizzazioni su subappalti"

(Teleborsa) - Il tema deiresta al centro della scena politica e del dibattito fra maggioranza ed opposizione con un botta e risposta fra(FI) e l'x Ministro del Lavoro(Pd). "Stupiscono le osservazioni del collega deputato del Pd Andrea Orlando sul codice degli appalti", replica in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, ricordando che "secondo Orlando, che peraltro è ex ministro del Lavoro, uno dei problemi che emergono dalla tragedia di Suviana è l’utilizzo degli appalti e dei subappalti"."Fa quantomeno sorridere che l’ex ministro si lamenti: perché non si è adoperato per cambiare il codice degli appalti quando era al governo? Ricordiamo bene che era proprio nel periodo in cui è stato mandato il subappalto" - rimarca Cattaneo - Dalla visione del video che ha postato sui social, sorge poi spontanea una seconda domanda: appaltare ad aziende specializzate come ABB, che conta 50 mila dipendenti o Siemens che ne ha 90 mila, è un errore? O addirittura può essere considerato un reato? E per quale motivo? I subappalti in misura controllata e circoscritta, che rappresentano il 90% del tessuto produttivo italiano"."Sarà forse perché Orlando, da buon esponente di una, vorrebbe solo lo Stato, senza libero mercato, imprese, sviluppo", conclude il deputato di FI.