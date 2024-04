Cy4Gate, contratto per 6,5 milioni di euro da azionista ELT Group

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato unper un valore complessivo di oltreper l'esecuzione di una serie di progettualità nel settore Defence con, azienda leader in Europa nella Difesa Elettronica da oltre 70 anni e azionista di riferimento del gruppo Cy4Gate.Il contratto,, nasce dall'esigenza di combinare le competenze di ELT Group nel dominio della difesa elettronica e, quindi, nella gestione dello spettro elettromagnetico con le competenze di Cy4Gate nel dominio cibernetico, per realizzare soluzioni sempre più efficaci nel segmento delle C.E.M.A. (Cyber Electro Magnetic Activities) ossia lo sfruttamento dello spettro per finalità di protezione dei propri asset militari dalle minacce ibride in radio frequenza e cibernetiche, nonché per simulare scenari di hybrid cyberwarfare nei vari domini e per progettare, infine, soluzioni dotate di architetture "secure by design"."Grazie a questo programmatra Cy4Gate e il nostro principale partner industriale nonché azionista di riferimento, con cui da sempre collaboriamo per l'implementazione di capacità cibernetiche e di big data management con l'ausilio dell'AI nel settore della Difesa - ha commentato il- Sono particolarmente soddisfatto, pertanto, di questo nuovo traguardo che ci permetterà di realizzare importanti avanzamenti tecnologici e di know-how a beneficio anche del nostro portfolio prodotti".