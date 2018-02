Sicurezza infrastrutture, ENEA presenta software per analisi big data

(Teleborsa) -ha presentato unnell'ambito di alcuni, come l'acqua, l'elettricità ed i trasporti.È questo l’obiettivo del software- dall’unione delle parole Observer e Robot - che renderà possibile acquisire ed elaborare tutte lea causa di guasti, eventi naturali, ma anche attentati terroristici.Realizzato da un team di ricercatori dell’ENEA, Obserbota Roma presso la sede dell’ENEA nel corso del convegnoIl risultato ottenuto dal team ENEA è stato la realizzazione di unacapace di arricchirsi, in modo del tutto automatizzato, con le informazioni su incidenti e blackout alle infrastrutture critiche pubblicate online dagli internauti. Infatti,su quanto avviene nel mondo, ma anche sulle persone, su ciò che pensano e le emozioni che provano, anche e soprattutto mediante canali social."Si tratta di ungrazie alla potenza della nostra infrastruttura di calcolo ENEAGRID/CRESCO e alla rete nazionale a banda ultralarga GARR", spiega, responsabile del Laboratorio ENEA di Analisi e protezione delle infrastrutture critiche."Tra le novità la", ha spiegato il responsabile di ENEA, sottolineando l'importanza del fenomeno di "crowdsourcing" (acquisizione informazioni dai diretti interessati) e d i rischi collegati (verifica informazioni)."In questo modo inauguriamo anche un nuovo modo dinel favorire la sicurezza e la protezione della collettività e dei servizi essenziali”, conclude Rosato.“Grazie ad Obserbot ora siamo in grado di, ossia quelle persone che più di altre contribuiscono alla formazione delle opinioni e degli interessi generali, e di misurare la tendenza dei navigatori virtuali ad essere influenzati", affermail ricercatore ENEA, team leader dello sviluppo del software, aggiungendo che "un elemento rilevante per questi studi, sviluppati in collaborazione con la Boston University, è stato il concetto di temperatura della lingua, basato sulla frequenza di ripetizione delle parole nei testi, che consente di avvicinare l’analisi automatica di un messaggio a criteri più umani nel processo di individuazione delle informazioni d’interesse".