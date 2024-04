Energia, nucleare di IV generazione: ENEA studia combustibili più sostenibili

(Teleborsa) - Migliorare la sostenibilità e le prestazioni dei reattori nucleari di IV generazione favorendo il riciclo del combustibile già utilizzato per ridurre le scorie a lunga vita. È questo l'obiettivo delche coinvolge 20 partner provenienti da 12 paesi europei, tra cui. Nello specifico, il progetto, cofinanziato dal programma Euratom, si propone di valutare l'impatto dell'elevato contenuto di plutonio (circa il 40%) nel combustibile nucleare dei reattori veloci e di esaminare le possibili implicazioni su sicurezza e prestazioni, ma anche gli scenari di integrazione della tecnologia con quelle attualmente in uso, per un nucleare sempre più sostenibile."Dall'uso del MOX, combustibile composto da una miscela di ossido di uranio e plutonio, è possibile ottenere un combustibile nucleare più sostenibile e disponibile in grandi quantità – spiega–. Tuttavia, si tratta di un combustile del quale occorre continuare a studiare il comportamento per migliorarne la performance e garantire l'adeguata sicurezza dell'impianto".Le attività legate al progetto comprendono sia simulazioni attraverso modellazioni e software che analisi sperimentali. Per i test sono stati utilizzati dati già disponibili su MOX ad alto tenore di plutonio, irraggiato e analizzato mediante esami distruttivi e non. "I risultati preliminari sono promettenti, ma dobbiamo migliorare i nostri modelli basati prevalentemente su dati di esperimenti su reattori tradizionali ad acqua" chiarisce. Nello specifico, ENEA contribuisce insieme ad altri sette partner alle attività di simulazione e modellistica per accrescere le conoscenze sul comportamento dei materiali utilizzati durante il funzionamento del reattore.Leimpilate all'interno di barre cilindriche, rappresentano insieme alla guaina esterna della barra stessa, le prime barriere contro il rilascio di prodotti di fissione. "Capire come i materiali di cui sono composte le pastiglie possono essere deformati o danneggiati dall'attività di irraggiamento è essenziale per aumentare l'affidabilità e prolungare la vita utile del combustibile, senza compromettere i margini di sicurezza – aggiunge–. Nel corso del progetto, un traguardo significativo è stato raggiunto replicando il comportamento del combustibile nucleare attraverso l'analisi FEM (Finite Element Method), la tecnica di simulazione che permette di calcolare il comportamento strutturale di un sistema complesso scomponendolo in un numero elevato di elementi che possono essere risolti in maniera più semplice".Ilha anche cofinanziato il, che si è svolto presso il Centro Ricerche ENEA del Brasimone (Bologna).