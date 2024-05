ENEA rivoluziona l'energia solare con il progetto VIPERLAB

(Teleborsa) - Unin grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, unper la realizzazione di celle solari innovative e ad alta efficienza ma ancheper lo sviluppo di moduli fotovoltaici sostenibili. Sono le risorse che, attraverso il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, mette a disposizione delche si propone di promuovere la ricerca e lo sviluppo dei dispositivi fotovoltaici a perovskite, attraverso l’accesso a 13 tra le maggiori infrastrutture di ricerca europee specializzate nella realizzazione, caratterizzazione, calcolo e modellazione di dispositivi fotovoltaici a base di perovskite. Le attività sono state presentate a pochi giorni dalla, per promuovere il grande potenziale dell’energia solare, rispettosa dell’ambiente e del clima e importante contributo alla transizione energetica, anche attraverso il supporto all’industria e alla creazione di nuove filiere produttive.Nel progetto VIPERLAB, il sistema di supercalcoloè impegnato nellecon strumenti numerici avanzati, come i codici ad alto parallelismo. Oltre a CRESCO, ENEA ha messo a disposizione della comunità scientifica,, tra le più rilevanti infrastrutture di ricerca fotovoltaica del Sud Europa per lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione, aperta a collaborazioni esterne nazionali e internazionali. ENEA è inoltre leader del Work Package 5 "Communication, dissemination, exchange and training" che persegue, la diffusione dei risultati del progetto e delle migliori pratiche, la formazione e lo scambio di conoscenze.Ad oggi, la collaborazione scientifica di VIPERLAB ha consentito 1.000 giorni di accesso alle infrastrutture a circa 80 ricercatori provenienti dal mondo universitario e industriale di oltre 30 Paesi europei. In particolare, i ricercatori hanno potuto esplorare e comprendere le proprietà fondamentali dei materiali in perovskite, sviluppare nuove tecniche di fabbricazione, caratterizzare le prestazioni dei dispositivi e modellarne il comportamento. Il progetto, inoltre,di networking, workshop, webinar e scuole estive: un’opportunità per i giovani ricercatori per accedere a un alto livello di formazione con esperti del settore, per condividere approfondimenti e discutere gli ultimi sviluppi nelle tecnologie della perovskite.Altro ambito di rilievo del progetto è: caratterizzazioni, studi sull'invecchiamento e test all’aperto dei dispositivi, consentono ai ricercatori di confrontare e convalidare i risultati ottenuti in laboratori diversi, attraverso un approccio collaborativo che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità dei risultati della ricerca, aprendo la strada a protocolli standardizzati e alla realizzazione di dispositivi con migliori prestazioni.