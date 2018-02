Bruxelles rivede al rialzo le stime su Zona Euro e Italia

(Teleborsa) -Nellel'esecutivo di Bruxelles ha infattiLa(+2,3% e +2,3% rispettivamente nelle Previsioni di autunno)., sia per la Zona Euro che per l'UE, e sono rispettivamente passate dal 2,1% al 2,3% per l'anno in corso e dall'1,9% al 2,0% per il 2019."Questi sviluppi sono attribuibili sia ad una, dove i mercati del lavoro continuano a migliorare e dove il clima di fiducia nell'economia è particolarmente buono, che ad una ripresa più forte del previsto dell'attività economica mondiale e degli scambi commerciali internazionali", spiega la Commissione in una nota.. Nel 2017 ha raggiunto l'1,5% in Eurozona e secondo le previsioni rimarrà allo stesso livello nel 2018, per passare all'1,6% nel 2019.Nel 2017, invece, il Prodotto Interno Lordo viene visto all'1,5% (confermando le stime precedenti), per poi scendere all'1,2% nel 2019.fornite con la Nota di aggiornamento al DEF di settembre per poi aumentare all'1,5% entro il 2019., Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "In questo inizio di 2018 l'economia europea si presenta in eccellenti condizioni di salute. La zona euro evidenzia tassi di crescita mai visti dopo la crisi finanziaria. La disoccupazione e i disavanzi continuano a diminuire e gli investimenti stanno finalmente registrando un aumento significativo. La crescita economica è inoltre più equilibrata di quanto non fosse dieci anni fa e potrebbe anche rivelarsi più duratura se continueremo ad attuare riforme strutturali intelligenti e a perseguire politiche di bilancio responsabili." Questo momento propizio per le riforme non durerà però per sempre: le ambiziose decisioni necessarie per rafforzare l'Unione economica e monetaria devono essere prese ora".