Cibo che passione! Tredici milioni di italiani mangiano fuori casa

(Teleborsa) - Oltre 5 milioni di italiani fanno colazione tutti i giorni al bar e 13 milioni pranzano abitualmente fuori casa. Lo dice il Rapporto Ristorazione della- relativo al 2017 da dove è chiaro che gli italiani amino mangiare fuori casa.Le famiglie italiane nel 2017 hanno speso per mangiare fuori, il 3% in più dell'anno scorso. La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto, è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare. L' Italia è il terzo mercato in Europa dopo Regno Unito e Spagna.: la tazzina di caffè costa meno di un anno fa.Per quanto riguarda l': solo il 40% dei ristoranti utilizza strumenti digitali per la gestione dei processi aziendali. Quasi tutti leggono però le recensioni sui social.