Metro 5: utile a 12,2 milioni euro, ricavi per oltre 93 milioni

(Teleborsa) -l’Assemblea di Metro 5 (Alstom Ferroviaria ., ATM , Ferrovie dello Stato Italiane ., Hitachi Rail STS . e Partecipazioni Italia ) ha approvato, in data 16 aprile, la Relazione finanziaria annuale della Società relativa all’esercizio 2023Positivi tutti gli indicatori economico finanziari: Fatturato di 93,2 di Euro (83,9 milioni di Euro nel 2022); EBITDA a 59,9 milioni di Euro (56,2 milioni di Euro nel 2022); come detto, utile netto a 12,2 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro nel 2022).In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2023, l’Assemblea dei Soci - spiega la nota -Nel corso del 2023 l’afflusso dei passeggeri sulla Linea 5 si conferma in continua crescita. In particolare, Metro 5 ha raggiunto un afflusso di 42 milioni di passeggeri con un incremento del 16% rispetto l’anno precedente. La chiusura del primo trimestre dell’anno in corso conferma il trend positivo con la previsione di raggiungere i 44 milioni di passeggeri per il 2024. Il gradimento per il servizio offerto dalla Lilla è stato confermato da parte dei viaggiatori con i risultati dell’indagine di customer satisfaction.“I risultati parlano da soli e guideranno l’azione futura sempre volta al costante miglioramento, continueremo a lavorare per la città di Milano e per i nostri azionisti con passione e dedizione” - dichiara l’Amministratore Delegato di Metro 5,