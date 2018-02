EMA, Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio

(Teleborsa) - La conferenza dei presidenti dell'Europarlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede dell', l'agenzia europea per il farmaco, strappata alla città di Milano ed assegnata ad Amsterdam per un pugno di voti La missione, ha spiegato presidente del Parlamento europeosi svolgerà il 22 febbraio prossimo.Il sopralluogo arriva dopo il ricorso presentato dall'Italia sulla scelta della sede dell'agenzia.