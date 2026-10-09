ESMA, il Consiglio UE approva la nomina di Carlo Comporti come presidente

Incarico dal 1° novembre

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea ha nominato oggi formalmente Carlo Comporti come Presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Comporti assumerà l'incarico il 1° novembre 2026. Il suo mandato avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato una sola volta.



Attualmente, Comporti è commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e membro sia del board of supervisors che del management board dell'ESMA.



Per la nomina del nuovo Presidente, il board of supervisors dell'ESMA ha presentato al Consiglio una rosa di due candidati. In seguito ai colloqui con entrambi i candidati, gli ambasciatori dell'UE hanno concordato in via provvisoria la nomina di Comporti nel luglio 2026. Il Parlamento europeo, da parte sua, ha approvato la nomina il 15 settembre.



L'ESMA è l'autorità dell'Unione europea incaricata della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari. La sua missione consiste nel rafforzare la tutela degli investitori e nel promuovere mercati finanziari stabili e ordinati. Persegue tale obiettivo attraverso tre priorità strategiche - favorire mercati efficienti e la stabilità finanziaria, rafforzare la vigilanza sui mercati finanziari dell'UE e migliorare la tutela degli investitori al dettaglio - e due fattori trainanti tematici: promuovere la finanza sostenibile e favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficace dei dati.



L'ESMA realizza la propria missione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria attraverso una cooperazione attiva con l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità nazionali competenti in materia di mercati dei titoli.

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