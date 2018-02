I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street

(Teleborsa) -, che potrebbe proseguire il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella che si è rivelata lain unA condizionare il sentiment i- timori ben visibili sul mercato dei titoli di Stato americani, dove i rendimenti dei T-bond viaggiano ai massimi di quattro anni - alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici e dell'inflazione. A tal proposito saranno importanti i numeri sui prezzi al consumo in arrivo mercoledì.Vuota l'agenda macroeconomica odierna mentre c'è attesa per il. Il Presidente dovrebbe annunciare oltre 200 miliardi di dollari di investimenti nel settore militare e nelle infrastrutture. Prevista anche una consistente somma per la costruzione del muro al confine con il Messico.A poco meno di un'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500 avanzano dell'1,17%, quelli sul Nasdaq dell'1,10% mentre i derivati sul Dow Jones guadagnano l'1,22%.