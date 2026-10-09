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Wall Street apre in rialzo, si allentano le tensioni sui mercati

Assist da calo petrolio e prospettive OpenAI. Focus sui rendimenti obbligazionari

Commento, Finanza
Wall Street apre in rialzo, si allentano le tensioni sui mercati
(Teleborsa) - Avvio in territorio positivo per la borsa di Wall Street nell'ultima seduta della settimana, sostenuto dalla flessione del petrolio e dall’attenuarsi delle tensioni sui titoli di Stato.

OpenAI sostiene il sentiment
A rafforzare il clima di fiducia contribuiscono anche le prospettive di crescita di OpenAI, che tornano ad alimentare l’ottimismo sul settore dell’intelligenza artificiale dopo i recenti timori legati all’entità degli investimenti.

Rendimenti ancora elevati
Restano tuttavia elevati i rendimenti dei Treasury americani, mentre in Europa si registra un parziale allentamento delle pressioni sul debito sovrano, con lo spread Btp-Bund in calo a 109 punti base. L’attenzione degli investitori è ora rivolta alla prossima stagione delle trimestrali, attesa a partire dalla prossima settimana.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,29% a 51.383 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 7.790 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,46%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,24%).
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