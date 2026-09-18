Nike sottotono a Wall Street, Mbappé diventa testimonial della svizzera On

(Teleborsa) - Le azioni Nike cedono oltre il 2% a Wall Street dopo la notizia che On ha ingaggiato il giocatore francese Kylian Mbappé, precedentemente testimonial del brand sportivo, per guidarne l'ingresso nel mondo del calcio.



Secondo rumour riportati da Bloomberg, la collaborazione avrà una durata di 10 anni.



On ha inoltre ingaggiato Thierry Henry, ex giocatore della nazionale francese e dell'Arsenal, come direttore della divisione Football.











Condividi

```