I prestiti personali sostengono la richiesta di credito delle famiglie

(Teleborsa) - La ripresa economica in atto alleggerisce i timori degli italiani, spingendo le famiglie a chiedere, soprattutto personali.Secondo il Barometro CRIF, nel mese di gennaio appena concluso il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di prestiti da parte degli italiani (nell'aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) ha fatto segnare un +3,3% nel confronto con lo stesso mese del 2017.(+13,0%), in costante crescita da oltre 12 mesi e con picchi nell'ultimo trimestre., condizionata sia dalla battuta di arresto delle richieste di finanziamenti per l’acquisto di auto sia di quelle relative a beni e servizi di importo più contenuto.. Nel mese di gennaio la somma media richiesta in prestito dalle famiglie ammonta a 9.372 Euro (+7,4% rispetto allo stesso mese del 2017), segnando ile avvicinandosi al dato di febbraio 2010, quando il valore medio era stato pari a 9.630 Euro. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda i prestiti finalizzati, a gennaio l’importo medio richiesto è stato pari a 6.321 Euro (+9,1% rispetto a gennaio 2017). Anche i prestiti personali registrano un incremento dell’importo medio richiesto, seppur molto più contenuto (+1,3%), che si attesta a 13.130 Euro.