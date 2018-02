UBI, nel 2017 masse totali in salita per IW Bank

UBI Banca

(Teleborsa) -, banca del Gruppoha chiuso il 2017i (+14% rispetto al 2016).La raccolta netta dei consulenti finanziari è positiva per euro 793 mlnn (+11% rispetto al 2016)La Banca chiude il 2017 con un risultato netto contabile negativo di 5,4 mln che, seppur in miglioramento del 21% rispetto al 2016, risente del perdurante andamento negativo del margine di interesse e di una maggiore incidenza degli oneri non ricorrenti.Per quanto riguarda, gli indici patrimoniali ilsi attesta al 20,08% e il CET1 al 18,09%."Nel corso del 2017 - afferma, Direttore Generale di- la Banca ha ulteriormente proseguito l'evoluzione del proprio modello di servizio puntando sempre di più sull'evoluzione dei servizi di consulenza, sulla formazione, sull'ampiezza e profondità della gamma di offerta in piattaforma aperta e sulla digitalizzazione operativa. I risultati commerciali confermano il valore di tale modello e ci consentono di approcciare con fiducia i nostri piani di crescita e sviluppo per il 2018".