Zurich Bank consolida la presenza nel Sud Italia con una nuova sede a Napoli

(Teleborsa) - Zurich Bank inaugura oggi unaa conferma della volontà didi "offrire un servizio di advisory capillare, esteso sull'intero territorio nazionale che metta al centro i consulenti e i clienti, offrendo loro spazi digitalizzati e moderni". La nuova sede è stata inaugurata alla presenza di, direttore generale di Zurich Bank,direttore commerciale di Zurich Bank eArea Manager."È con grande soddisfazione – ha detto– che inauguriamo oggi un nuovo capitolo della storia di Zurich Bank nel Sud Italia, compiendo un ulteriore passo nel nostro impegno a fornire un'esperienza bancaria d'eccellenza e accessibile sull'intero territorio nazionale. L'apertura di una nuova sede al Sud, nel cuore del capoluogo partenopeo, conferma l'importanza strategica di questo territorio per Zurich Bank: esso rappresenta infatti una porzione significativa del business della nostra rete con oltre 170 consulenti finanziari e più di 18mila clienti"."L'apertura dei nuovi uffici di Napoli – ha sottolineato– riconferma l'importanza strategica dell'area e imprime nuovo slancio al nostro impegno ad affiancare quotidianamente i clienti e accompagnarli nelle scelte più importanti con un servizio d'eccellenza".I nuovi uffici, collocati in un connubio di innovazione e tradizione nel suggestivo, capolavoro dell'architettura artistica novecentesca, riflettono tangibilmente la volontà di Zurich Bank di proporsi come modello di rete all'avanguardia con l'obiettivo di rendere l'esperienza bancaria sempre più agile e accessibile, offrendo ai consulenti e ai clienti della Rete uno spazio dinamico e digitalizzato."L'inaugurazione dei nuovi spazi – fa sapere la banca in una nota – sarà anche l'occasione per presentare lale cui opere saranno ospitate negli uffici Zurich Bank. La collezione d'arte darà vita a un nuovo dialogo tra arte e finanza e sviluppa una narrazione, visiva e concettuale, della locuzione "posto di lavoro", declinato non solo come luogo di dimensione estetica ma anche di relazione, formazione e responsabilità sociale, da sempre valori fondanti per Zurich Bank.