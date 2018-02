Borsa elettrica, a gennaio scende il prezzo d'acquisto dell'energia - GME

(Teleborsa) -(-23,24 euro/MWh, -32,2%).La riduzione si realizza sul valore particolarmente elevato di un anno fa, riflettendo un più basso costo del gas (PSV: -4 euro/MWh circa), l'assenza di criticità sul parco nucleare francese, temperature meno rigide e una maggiore disponibilità di offerta rinnovabile.Ilsi contrae anche su base mensile, cedendo rispetto a dicembre 16,10 euro/MWh (-24,7%). E' quanto emerge dalle newsletter mensile delIn termini di, l'energia elettrica scambiata nel Sistema Italia, pari a 25,6 TWh, si riduce dell'1,2%. Iscambiati nella borsa elettrica scendono a 18,7 TWh (-1,5%), flessione smorzata, lato offerta, dall'incremento dall'import e, lato acquisti, dallo sbilanciamento a programma nei conti energia in immissione.Più debole il calo delle movimentazioni over the counter, registrate sulla PCE e nominate su MGP, pari a 6,9 TWh, (-0,4%).In virtù di tali movimentazioni lasi attesta al 72,9%, in lieve flessione rispetto ad un anno fa (-0,3 p.p.), ma comunque ai massimi degli ultimi sette mesi.In termini di fonti,, attestatisi in media sui 18.600 MWh e in calo del 20% rispetto al valore più alto dal 2012 registrato a gennaio 2017 (23.300 MWh)., che sfiorano i 9.000 MWh medi orari (+10,7%), grazie alla incrementata disponibilità idroelettrica (+11,8%), concentrata nelle zone centrali e al settentrione, e alla crescita delle vendite da impianti eolici e solari (+14,3% e +9,3%, rispettivamente). In conseguenza di ciò, la quota delle vendite a fonte rinnovabile sale al 32,1%, guadagnando quasi 7 punti percentuali su base annuale.