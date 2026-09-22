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Gas, indice IGI scende a 77,32 euro/MWh

Economia
Gas, indice IGI scende a 77,32 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 22 settembre è pari a 77,32 euro/MWh, in netto ribasso rispetto al 21 settembre attestatosi a 82,52 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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