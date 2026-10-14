Milano 17:26
49.808 -0,50%
Nasdaq 17:26
30.193 -1,23%
Dow Jones 17:26
51.646 -0,05%
Londra 17:26
10.730 +0,75%
Francoforte 17:26
25.323 +0,25%

GME, indice IGI sale a 89,40 euro/Mwh

Finanza
GME, indice IGI sale a 89,40 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 14 ottobre è pari a 89,40 €/MWh, in rialzo rispetto al 13 ottobre attestatosi a 86,61 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Condividi
```