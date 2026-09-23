GME, indice IGI stabile a 77,36 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 23 settembre è pari a 77,36 €/MWh, sostanzialmente stabile rispetto al 22 settembre attestatosi a 77, 32 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.





Condividi

```