Germania, economia spinge sull'acceleratore

(Teleborsa) - L'economia della Germania spinge sull'acceleratore nel quarto trimestre dell'anno faenbdo anche meglio delle attese degli economisti.Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (), che ha diffuso la stima preliminare, ildovrebbe aver registrato una crescita dello 0,6% rispetto al +0,7% del trimestre precedente centrando le stime di consensus.Susi prevede una crescita del 2,3% rispetto al +2,2% rivisto del mese precedente (+2,3% la prima lettura). Questo dato è in linea con le aspettative di mercato. Per l'intero 2017 l'economia tedesca ha mostrato una crescita del 2,2% .I consumi hanno dato il principale contributo alla crescita del PIL. La spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente. L'aumento della spesa pubblica per consumi finali è stato dell'1,4%.