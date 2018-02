Coca-Cola, quarto trimestre in rosso. Pesa la Riforma Fiscale

Coca-Cola

(Teleborsa) -viaggia in frazionale rialzo a, mostrando un guadagno dello 0,60%.Il colosso del beverage ha annunciato i conti del quarto trimestre che si è chiuso con un, contro l'utile di 550 milioni di un anno fa. A pesare gli oneri straordinari per 3,6 miliardi di dollari legati allavoluta dal presidente. Escludendo le voci straordinarie, l'è stato di 39 centesimi per azione, un centesimo in più rispetto alle previsioni. Iscendono del 20% a 7,51 mld ma al di sopra dei 7,36 miliardi del consensus., i ricavi sono scesi del 15% a 35,41 mld rispetto ai 41,86 mld del 2016. In calo anche l'che si ferma a 1,248 mld dai 6,527 mld dell 2016.