Prysmian, ok degli azionisti di General Cable ad acquisizione

Prysmian

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti diha approvato l’acquisto da parte didel 100% delle azioni di General Cable per un corrispettivo pari a 30,00 dollari per azione, già annunciato in data 4 dicembre 2017 All'assemblea ha partecipato circa il 75,34% del capitale sociale con diritto di voto e circa il 99% dei partecipanti ha votato in favore della acquisizione. Prysmian Group esprime soddisfazione per la larga maggioranza con la quale gli azionisti di General Cable hanno approvato l'acquisizione., previa approvazione delle autorità competenti e altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di transazioni.Non festeggia a Piazza Affari il titolo della società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni: -0,79%.