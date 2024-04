Prysmian, Francesco Gori nominato presidente e Massimo Battaini AD

Prysmian

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha approvato ildell'esercizio 2023 e la distribuzione agli azionisti di ununitario lordo di 0,70 euro, per un ammontare complessivo di circa 191 milioni di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 aprile 2024, con record date il 23 aprile 2024 e data stacco il 22 aprile 2024.Inoltre, ha nominato il, determinando in tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) la durata dello stesso e in 12 il numero dei componenti. Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati Amministratori: Jaska Marianne de Bakker, Francesco Gori, Massimo Battaini, Ines Kolmsee, Valerio Battista, Annalisa Stupenengo, Pier Francesco Facchini, Tarak Mehta, Emma Marcegaglia, Richard Keith Palmer (tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente (lista votata dalla maggioranza degli intervenuti all'Assemblea) e Paolo Amato, Susannah Hall Stewart (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti riconducibili a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (lista votata da una minoranza degli intervenuti all'Assemblea).Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che, come proposto dal Consiglio uscente, ha nominatoqualequalealla carica die Direttore Generale e Pier Francesco Facchini alla carica di Chief Financial Officer, attribuendo a Massimo. Battaini ed a Pier Francesco Facchini le rispettive deleghe operative."Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine agli azionisti per la fiducia e il supporto accordato alla società. È un grande onore e un privilegio assumere il ruolo di presidente del nuovo Consiglio di amministrazione. Nell'intraprendere questo, porgo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi membri, le cui diverse competenze e le cui nuove prospettive arricchiranno senza dubbio la nostra visione collettiva e contribuiranno al successo del Gruppo - ha commentato il Presidente Francesco Gori - Vorrei esprimere i miei più sinceri auguri al nuovo CEO, Massimo Battaini. Sono certo che la sua leadership dinamica e inclusiva sarà determinante per continuare a creare valore per tutti gli stakeholders di Prysmian".Il Consiglio ha infine nominatoquale