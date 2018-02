Safilo in denaro dopo cambio al vertice

Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Giornata entusiasmante a Piazza Affari per, che mostra una salita del 2,76% sui valori precedenti. L'Amministratore Delegato, Luisa Delgado, ha lasciato il posto ad Angelo Trocchia , ex numero uno di Unilever Italia. L'AD di Safilo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per ragioni personali, con efficacia dal prossimo 28 febbraio. Andrea Trocchia entrerà in azienda come dirigente con efficacia dal 1° aprile.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4,77 Euro, mentre i supporti sono stimati a 4,575. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,965.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)