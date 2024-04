Safilo rinnova accordo di licenza con Marc Jacobs fino al 2031

Safilo

(Teleborsa) - Il Gruppo- tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor - e- brand americano noto a livello globale - annunciano ilrinnovo anticipato del loro co ntratto di licenza globale pluriennale per le collezioni eyewear di Marc Jacobs fino a Dicembre 2031.“Dall’inizio della nostra partnership nata nel 2004 abbiamo collaborato proficuamente per rendere Marc Jacobs un punto di riferimento iconico all’interno della categoria eyewear, proponendo in ogni collezione modelli unici e distintivi. In questi 20 anni, il marchio è cresciuto fino a diventare uno dei brand più emblematici dell’offerta contemporary e premium di Safilo, con un forte appeal per il consumatore siamaschile che femminile, e consia nel suo principale mercato statunitense che nel resto del mondo.” ha dichiarato, ha dichiarato “Siamo entusiasti di poter continuare una partnership di successo come quella con Safilo.per promuovere la visione unica che Marc Jacobs ha nell’occhialeria, attraverso opportunità globali sempre nuove ed entusiasmanti”.