Safilo, Equita conferma Buy: atteso primo trimestre in calo

Equita

Safilo

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, in previsione dei risultati del primo trimestre 2024 che saranno diffusi il 7 maggio post chiusura del mercato.Gli analisti si aspettano che i messaggi siano simili a quanto comunicato nella call sul FY23 di marzo, con unche evidenzi un calo deldel -4,4% su base reported a 275 milioni di euro o -3,3% a cambi costanti, per larga parte attribuibile al venir meno del contributo della licenza Jimmy Choo, non interamente compensato dallo sviluppo del portafoglio organico e dalle nuove licenze.A livello di redditività, pensano che possa proseguire il miglioramento del(+90bps a 59,4%) grazie a price/mix, canale ed efficienze per la cessione di Longarone, portando quindi a 163 milioni di euro di Gross Profit. Come Adj. EBITDA si aspettano margini non lontani dal 1Q23 (-30bps a 11,0%) grazie a costi operativi ormai stabilizzati, come da indicazioni dell'ultima call, con unquindi in calo del -7% a 30,1 milioni di euro per la flessione della top-line.Infine, si aspettano un modesto assorbimento di(-5 milioni di euro), per effetto della stagionalità, con debito netto a 88 milioni di euro.