EMA, tutto pronto per la missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam

(Teleborsa) - Tutto pronto per la missione delper verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede dell', l'agenzia europea per il farmaco, strappata alla città di Milano ed assegnata ad Amsterdam per un pugno di voti La missione, si svolgerà domani 22 febbraio dopo che la conferenza dei presidenti dell'Europarlamento ha dato il via libera alla mission delIl sopralluogo arriva dopo il ricorso presentato dall'Italia dopo che si reso necessario il suo trasferimento daa causa della Brexit.Le sedi dove effettuare il sopralluogo, in realtà, sono due: quella ora indicata come iniziale e provvisoria (lo "Spark Building") dopo che ne sono state scartate altre due, perché inadatte; e quella definitiva (il "Vivaldi Building") di cui non è neanche iniziata la costruzione, e che sembra sempre più difficile possa essere anche solo parzialmente pronta entro marzo 2019, data indicata nelle condizioni per la scelta.