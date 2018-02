A2A best performer del FTSE Mib grazie a una promozione

A2A

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti su, in pole position sul FTSE Mib con un guadagno del 3,65% a 1,45 euro e volumi di scambio sostenuti. Ad ora sono passati di mano quasi 9 milioni di titoli a fronte dei 9,8 milioni della media giornaliera mensile.A dare linfa all'utility la decisione di Kepler Cheuvreux diOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,464 e successiva a quota 1,507. Supporto a 1,42.