Etihad Airways raddoppia i voli su Roma mentre Alitalia lascia

(Teleborsa) -, in risposta alla notizia del, che sembrerebbe preludere ad una rottura completa con la controparte emiratina, con la quale è in piedi un. Accordo che verrà salvato, tanto che i clienti Alitalia che percorreranno questa tratta (da e verso Abu Dhabi) saranno riprenotati su voli operati da Etihad Airways, data in cui Alitalia cesserà i voli verso gli Emirati Arabi,giornaliero verso Roma, portando così a 14 i voli operati settimanalmente sulla capitale. Ogni giorno sarà operato quindi un volo al mattino da Abu Dhabi a Roma, l'altro in direzione opposta a mezzogiorno.I nuovi volia partire da quella data, inizialmente aggiungendo cinque collegamenti settimanali, per poi arrivare al raddoppio della frequenza giornaliera a partire dal 1° maggio.Complessivamente, i voli operati giornalmente da Etihad con destinazione Italia arriveranno a tre (due su Roma e 1 su Milano) e consentiranno ai passeggeri di raggiungere anche l'Australia, la Cina, il Giappone e la Corea."Ci impegniamo per garantire maggiore flessibilità e opzioni di viaggio ai nostri ospiti", ha affermato il, aggiungendo "sin da quando abbiamo lanciato la rotta Abu Dhabi-Roma nel 2014, la tratta è diventata una delle più utilizzate dai viaggiatori d'affari e leisure".