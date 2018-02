Roku annuncia previsioni deludenti per il 2018 e scivola al Nasdaq

Roku

(Teleborsa) - Giornata drammatica per, che crolla del 17,47% al Nasdaq. La società che produce apparecchiature per la TV streaming ha risentito di previsioni deludenti sul trimestre in corso.La società statunitense ha chiuso il 2017 con una perdita di 63,5 milioni di dollari, superiore ai 35,9 milioni attesi dagli analisti, e prevede di chiudere anche il 2018 con un rosso di 40-55 milioni di dollari. Anche i dati sullle vendite non sono esaltanti, perché la società ha stimato vendite 2018 per 660-590 milioni, dopo aver archiviato il 2017 con 512,7 milioni.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,42 dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,84. L'equilibrata forza rialzista di Roku è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)