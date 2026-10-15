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Siltronic scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siltronic scivola in fondo al mercato di Francoforte
A picco il produttore di wafer di silicio, che presenta un pessimo -7,31%.
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