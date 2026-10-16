Milano 10:42
49.853 +0,92%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:42
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Francoforte 10:42
25.640 +1,01%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Il quadro tecnico del Nasdaq Composite suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 26.481,9 con tetto rappresentato dall'area 27.155,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26.250,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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