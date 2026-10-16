Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 26.481,9 con tetto rappresentato dall'area 27.155,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26.250,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)