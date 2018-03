Discriminazioni e lavoro, gli italiani tristemente primi in Europa

(Teleborsa) - Triste primato per gli italiani, che a confronto con i fratelli europei si sentono primi nella. Un lavoratore europeo su tre (34%) si è sentito discriminato per qualche motivo sul posto di lavoro: l’Italia è in testa con il 42%. Il 37% in Francia, Spagna e Regno Unito, mentre i Paesi Bassi hanno l'incidenza più bassa al 21%.Secondo i dati diffusi da ADP, leader internazionale nell'human capital management, che ha rilasciato i dati della ricercacondotta su oltre 10.000 lavoratori nel continente di cui 1300 italiani, poco meno della metà degli italiani ha dichiarato di aver subito discriminazioni sul posto di lavoro (il 37,8% degli uomini e il 47,4% delle donne).Tra le motivazioni principali l’per il 19,3% dei lavoratori over 55. Il 22% dei lavoratori tra i 45 e 54 vede l’età come prima motivazione di ostacolo alla carriera, una percentuale molto alta se si considera la tarda età in cui oggi giorno ci si approccia al mercato del lavoro.Seguono le discriminazioni legate alper il 9,8% - 6,3% per gli uomini e 14,2% per le donne - percentuale bassa in media ma che ha picchi in alcuni business come nel settore dei servizi Finanziario dove tale discriminazione di genere sale a 19%, background (9,7%), istruzione (6,8), nazionalità (3,4%), religione (4,4%), aspetto fisico (4,4%), sessualità (2,7%).