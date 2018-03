Fiat corre in vista spin off Magneti Marelli

Fiat Chrysler

Lingotto

FTSE MIB

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Ottima performance sulla borsa milanese per, che scambia in rialzo del 2,20% in vista dello spin off di Magneti Marelli . Secondo alcune indiscrezioni, Goldman Sachs e JPMorgan sarebbero stati nominati advisor dell'operazione che porterà a Piazza Affari l'azienda italiana che fabbrica alternatori, batterie per auto, bobine, centraline, navigatori, quadri di bordo, sistemi elettronici, sistemi di accensione, sistemi di scarico e sospensioni per auto e motoveicoli.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,42 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,59. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,33.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)