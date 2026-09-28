Amplifon corre in vetta al Ftse Mib
(Teleborsa) - Effervescente Amplifon, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,82% posizionandosi in vetta al Ftse Mib (+0,2%).
Comparando l'andamento del titolo con il principale indice milanese, su base settimanale, si nota che la società leader nelle soluzioni uditive mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,1%, rispetto a +0,8% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario tecnico di Amplifon mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,3.
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