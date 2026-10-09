Amplifon corre in vetta al Ftse Mib

(Teleborsa) - Forti acquisti sulle azioni Amplifon
che corrono con un +6,6%, volando in vetta al Ftse Mib
(+1%).
La brillante performance si registra in scia non solo alle indicazioni positive
sul titolo giunte da Morgan Stanley
che ha confermato la raccomandazione "Overweight" e incrementato il prezzo obiettivo a 14,96 euro
per azione (dai precedenti 14,90 euro) ma anche ai risultati e l'outlook di Demant che contribuiscono ad alimentare l'ottimismo sul settore.
La competitor danese ha infatti annunciato per il terzo trimestre
, una crescita organica dell'11% trainata da lancio di Oticon Reveal. Inoltre, ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026
stimando un progresso del 7-8% (in precedenza 6-7%) e un EBIT prima delle voci straordinarie compreso tra 4.700 e 5.000 milioni di corone (in precedenza 4.400-4.800 milioni).
Infine, Demant ha comunicato la ripresa degli riacquisti di azioni proprie
per almeno 3 miliardi di corone entro fine 2027.
Comparando l'andamento del titolo con il Ftse Mib
, su base settimanale, si nota che la società leader nelle soluzioni uditive
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,4%, rispetto a -1% del principale indice della Borsa di Milano
).
La tendenza di breve di Amplifon
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,07 euro
, mentre il supporto
più immediato si intravede a 12,33
. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,8
.