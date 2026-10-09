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Amplifon corre in vetta al Ftse Mib

Con rialzo target da Morgan Stanley e ottimismo settore dopo upgrade outlook di Demant

Finanza
Amplifon corre in vetta al Ftse Mib
(Teleborsa) - Forti acquisti sulle azioni Amplifon che corrono con un +6,6%, volando in vetta al Ftse Mib (+1%).

La brillante performance si registra in scia non solo alle indicazioni positive sul titolo giunte da Morgan Stanley che ha confermato la raccomandazione "Overweight" e incrementato il prezzo obiettivo a 14,96 euro per azione (dai precedenti 14,90 euro) ma anche ai risultati e l'outlook di Demant che contribuiscono ad alimentare l'ottimismo sul settore.

La competitor danese ha infatti annunciato per il terzo trimestre, una crescita organica dell'11% trainata da lancio di Oticon Reveal. Inoltre, ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026 stimando un progresso del 7-8% (in precedenza 6-7%) e un EBIT prima delle voci straordinarie compreso tra 4.700 e 5.000 milioni di corone (in precedenza 4.400-4.800 milioni).

Infine, Demant ha comunicato la ripresa degli riacquisti di azioni proprie per almeno 3 miliardi di corone entro fine 2027.

Comparando l'andamento del titolo con il Ftse Mib, su base settimanale, si nota che la società leader nelle soluzioni uditive mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,4%, rispetto a -1% del principale indice della Borsa di Milano).

La tendenza di breve di Amplifon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,07 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,8.
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