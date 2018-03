Saipem riorganizza. A capo della divisione E&C Onshore Maurizio Coratella

Saipem

(Teleborsa) -, che a decorrere dal 1° maggio ha cambiato radicalmente la propria struttura organizzativa, articolandosi incaratterizzate da una, con una maggiore responsabilizzazione sui risultati operativi ed economico finanziari. Tutto con l'obiettivo di accrescere l'efficacia e l'efficienza operativa e porsi con una struttura più competitiva di fronte alle sfide del futuro.Fra le modifiche più rilevanti la creazione della, dedicata ai sevizi di ingegneria ad alto valore aggiunto e l'accorpamento della linea di business Floaters, nella nuova divisione(in precedenza faceva parte della divisione Engineering & Construction Offshore).A capo di quest'ultima, dal 5 marzo 2018,, 53 anni, laureato in Ingegneria Industriale al Politecnico di Milano, con un curriculum di tutto rispetto: inizia la sua carriera nel 1990 come imprenditore informatico, dal 1994 in ABB, poi in Edison dal 1999 dove ricopre, negli anni, diversi ruoli di coordinamento e gestione fino agli incarichi, dal 2016, di Executive Vice President Exploration and Production e Chief Executive Officer Edison International.La nuova divisione E&C Onshore ha come mercati target Russia, Nord America, Sudest asiatico ed Africa dell'Est, ma oltre a lavorare nel, rappresenterà una grandee nel green. Lo ha spiegato oggi l'Adin conference call.