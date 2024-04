Somec, divisione Mestieri ottiene commesse per 33 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la propria divisione, progettazione e creazione di interior personalizzati, ha ottenutoper un controvalore complessivo di circaI contratti riguardano - si legge in una nota -e contemplano una varietà di settori: dal retail al navale, dagli allestimenti museali all'edilizia residenziale privata. Un ambito, quest'ultimo, che vede Mestieri impegnata in una commessa di grande valore e prestigio nella costa orientale degli Stati Uniti."Queste commesse sono fonte di soddisfazione per tutto il gruppo e confermano le crescenti opportunità di business nell'alto di gamma per le aziende della divisione Mestieri,dove abbiamo raccolto oltre la metà dei nuovi ordini in termini di valore - ha commentato il- Inoltre, il presidio del mercato residenziale privato americano e un ulteriore progetto realizzato per un museo europeo rappresentano significative possibilità di crescita per l'intero gruppo".