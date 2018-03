Brexit, May fa pressing su Bruxelles: "Avanti negoziati su commercio"

(Teleborsa) - "". A parlare il premier britannicoche torna sul dossierLapreme sull'UE e non nasconde che l'accordo si preannuncia " difficile e nessuno sarà pienamente soddisfatto ". E quanto affermato dal Premier inglese non più tardi della scorsa settimana, quando nell'atteso discorso allanella City londinese,aveva dichiarato che "nessuna delle due parti otterrà dai negoziati tutto ciò che desidera, ma questo non significa che possa essere firmato un accordo soddisfacente"., il Premier britannico si dichiara pronta ad approfondire "con il governo irlandese e con la Commissione anche i dettagli pratici d'una soluzione per il confine fra Irlanda del Nord e Irlanda".