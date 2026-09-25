Trump-Xi, vertice a Washington: "Incontro produttivo". Lunedì i dettagli sul commercio

Il presidente Usa su Truth: "Accadranno cose straordinarie".

(Teleborsa) - Il presidente statunitense Donald Trump ha definito "molto produttivo" l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, "sia per gli Usa sia per la Cina", aggiungendo su Truth Social: "Accadranno cose straordinarie". Trump ha inoltre scritto che Xi avrebbe apprezzato l'idea di sostituire la definizione di "Intelligenza Artificiale" con "Super intelligenza", denominazione ritenuta "molto più corretta e significativa": "Sarebbe davvero 'Super'! Ieri sera tutti si sono trovati d'accordo".



Sul fronte Iran, l'ambasciatore statunitense in Cina David Purdue ha dichiarato alla CNBC che Trump ha detto a Xi Jinping che sarebbe "inaccettabile" per la Cina aiutare Teheran: "Abbiamo già chiarito settimane fa che qualsiasi forma di aiuto all'Iran, sia diretto che indiretto, sarebbe assolutamente inaccettabile. Il presidente lo ha ribadito con estrema chiarezza".



Sul commercio, il rappresentante Usa per il commercio Jamieson Greer ha dichiarato sempre alla CNBC che Stati Uniti e Cina hanno raggiunto intese su un "sottoinsieme" di beni non sensibili che potranno essere scambiati a condizioni più favorevoli, tra cui prodotti agricoli e dispositivi medici statunitensi e beni di consumo cinesi. "Abbiamo effettivamente raggiunto un accordo con i cinesi su diversi di questi temi", ha detto Greer, precisando che l'amministrazione Trump diffonderà "molti più dettagli" lunedì, senza specificare quali prodotti siano coinvolti né le eventuali modifiche tariffarie.



Greer ha chiarito che i negoziati nell'ambito del nuovo "Board of Trade" Usa-Cina – il meccanismo annunciato da Trump e Xi dopo l'incontro di Pechino di maggio – .riguardano "questioni puramente commerciali" e non i controlli sulle esportazioni legati alla sicurezza nazionale sulla tecnologia avanzata: "Tutti i controlli sulle esportazioni che sono questioni di sicurezza nazionale, li togliamo dal tavolo".

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