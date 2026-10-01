Regno Unito, Burnham: "Possibile" un referendum sulla Brexit nel manifesto laburista

Il primo ministro britannico però frena sui tempi.

(Teleborsa) - Il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che è "possibile" che un futuro manifesto elettorale laburista prometta un nuovo referendum sull'adesione all'Unione europea. In un'intervista alla BBC, il premier ha detto che un referendum "non sarebbe la cosa giusta da fare adesso", ma che il Regno Unito deve "considerare le opzioni" per il proprio rapporto con l'Ue, perché "dove siamo non è abbastanza buono".



Legami più stretti con Ue e Canada



La dichiarazione arriva dopo che Burnham, nel discorso alla conferenza laburista di martedì, si è impegnato a esplorare legami più stretti con il blocco europeo in un vertice previsto entro fine anno. La mossa rischia di creare una profonda linea di divisione alle prossime elezioni generali, con i conservatori che accusano Burnham di voler "riaprire vecchie ferite riaccendendo le battaglie degli anni della Brexit".



Pressato sulla possibilità di inserire un referendum di adesione/uscita in un futuro manifesto laburista, Burnham ha risposto: "Sì, le cose sono possibili. Penso che dove siamo non sia abbastanza buono". Il premier ha indicato tra le opzioni possibili restare "esattamente come siamo", un rapporto più stretto simile a quello discusso tra Ue e Canada, oppure il rientro nell'unione doganale europea, pur sottolineando che "saltare direttamente a una proposta e a un referendum non sarebbe la cosa giusta da fare ora".



Le reazioni in Europa



Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "un'ottima notizia" un eventuale rientro del Regno Unito nell'Ue, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez ha detto che il suo Paese accoglierebbe la Gran Bretagna "a braccia aperte".

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