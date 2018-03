Industria e Innovazione sigla nuovo contratto nell'eolico

Industria e Innovazione

(Teleborsa) -S.p.A. si rafforza nell'eolico. La controllataa sottoscritto un contratto di compravendita di quote con C&C Energy S.r.l. che prevede(i) l’acquisto del 100% del capitale sociale di Wind Friend S.r.l. (che nel contesto dell’operazione acquisirà la denominazione di PLC Power S.r.l.) e(ii) l’acquisto, subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, del 72,15% del capitale sociale di C&C Uno Energy S.r.l..Wind Friend, per il tramite di società controllate, e C&C UNO sono titolari di progetti per la realizzazione di n. 4 parchi eolici per una potenza complessiva installata di 112,75 MW.L’acquisizione si inquadra nell'ambito delle iniziative di costruzione e realizzazione di parchi eolici destinati alla vendita ad operatori finanziari e/o industriali nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili in prosecuzione delle positive operazioni di realizzazione e cessione di parchi eolici di Tolve Windfarms Holding S.r.l., Burgentia Energia S.r.l. e Energia Pulita S.r.l.. Il complesso oggetto di acquisizione si prevede possa avere un periodo di realizzo di circa tre anni.