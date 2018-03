Irpef: autonomi versano di più di dipendenti e pensionati

(Teleborsa) -. A versarla(lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi) e come risulta; l’incidenza di questo gettito sul totale delle entrate tributarie è pari al 33%.E sebbene lecostituiscono solo l'11,4% del totale delle persone fisiche presenti in Italia (pari a poco più di 4,66 milioni unità), ciascuno di essi (),e aI numeri sono stati calcolati dall'Ufficio studi della CGIA di Mestre -- sulla base dei dati emersi dalle dichiarazioni dei redditi del 2016 (ultimi disponibili)."Abbiamo ritenuto necessario puntualizzare questa questione – dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA- per sconfessare una tesi sempre più diffusa secondo la quale le tasse in questo Paese vengono pagate principalmente da coloro che subiscono il prelievo alla fonte. QRitornando ai numeri, in Italia i lavoratori dipendenti e i pensionati ammontano ad oltre 35,65 milioni: questi ultimi costituiscono l’87,5% del totale dei contribuentie subiscono un prelievo complessivo di 127 miliardi di euro all'anno (pari all’81,9% del gettito totale Irpef). Gli autonomi, invece, sono poco più di 4,66 milioni, pari all'11,4%del totale dei contribuenti Irpef. Al Fisco versano quasi 22,5 miliardi di euro (pari al 14,5%).Sul fronte del, il territorio che ne versa di più è la. In termini assoluti con 35,1 miliardi di euro (pari ad una Irpef media di 6.085 euro). Seguono ilcon(Irpef media di 6.058 euro) e l'(Irpef media di 5.245 euro).