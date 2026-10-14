Anduril, valutazione della startup della difesa dovrebbe raggiungere i 90 miliardi di dollari con la tender offer

(Teleborsa) - Anduril Industries sta consentendo ai dipendenti di vendere le proprie azioni nell'ambito di un'offerta di riacquisto (tender offer) che dovrebbe portare la valutazione della startup di tecnologie per la difesa a circa 90 miliardi di dollari; Lo ho riferito Bloomberg citando fonti a conoscenza della vicenda.



L'operazione offrirebbe ai dipendenti la possibilità di vendere azioni a 94,80 dollari l'una, con un tetto massimo complessivo dell'offerta fissato a circa 1,3 miliardi di dollari. L'offerta è stata lanciata il 13 ottobre e la chiusura è prevista per il 9 novembre.



Anduril, già annoverata tra le startup di tecnologie per la difesa di maggior valore al mondo, è stata co-fondata nel 2017 dall'imprenditore miliardario Palmer Luckey; l'azienda fornisce una gamma di prodotti per la difesa basati sull'intelligenza artificiale, tra cui aerei da combattimento senza pilota, software per sistemi autonomi, strumenti di sorveglianza e caschi a realtà aumentata per uso militare. L'azienda, che annovera il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti tra i suoi principali clienti, ha generato un fatturato di 2,2 miliardi di dollari nell'ultimo anno.



La sua valutazione è raddoppiata, raggiungendo i 61 miliardi di dollari, in un round di finanziamento dello scorso maggio, trainato dagli investimenti dei governi di tutto il mondo volti a potenziare le proprie capacità belliche.







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