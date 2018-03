Scuola, dal 3 aprile al via le domande su posti vacanti e disponibili

(Teleborsa) - Prendono il via le grandi manovre che a breve porteranno: di questi, il 30% saranno assegnati ai trasferimenti di sede e il 10% per i passaggi di ruolo e di cattedra.Nello stesso periodo è prevista la, al fine dell’individuazione dei docenti soprannumerari che saranno obbligati a presentare anche loro domanda di trasferimento.Le date sono state già prefissate e variano a seconda del ruolo professionale. La domanda di trasferimento sarà unica, sia provinciale che interprovinciale, e le preferenze nell'unico modulo di domanda potranno essere 15, comprensive delle sedi."Abbiamo deciso di– spiega– a seguito delle numerosissime domande che ogni giorno raccogliamo dal personale, ancora una volta disorientato dinanzi alla mole di cavilli e burocrazia che caratterizza la mobilità scolastica italiana -. Lo stesso personale scolastico - spiega il sindacalista - è infatti cosciente che inserire o meno una X su un modello di domanda può essere decisivo per ottenere il trasferimento. La nostra assistenza riguarda, inoltre, la tutela dei loro diritti, nuovamente lesi da norme inique e discriminanti: per questo, continuiamo a patrocinare ricorsi per docenti e Ata".