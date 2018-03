Agroalimentare, Italia meglio di altri big exporter. Ma restano incognite Brexit e dazi USA

(Teleborsa) - Prosegue la crescita dell’rispetto al 2016 grazie soprattutto alle ottime performance di alcuni dei prodotti rappresentativi del “made in Italy”: formaggi (+11%), vino (+6%), cioccolata (+20%), prodotti da forno (+12%).L'Italia fa(-0,2%),(+2,1%),(+3,3%) o(+3,4%) ma la distanza in valore assoluto resta ancora alta.Sebbene l’Italia abbia da sempre giocato un ruolo di primo piano nel commercio internazionale di prodotti agroalimentari, il. Basti pensare cheil valore delle esportazioni agroalimentari italiane è passato da 22 ad oltre 40 miliardi di euro,, sebbene ancora lontano dall’ambizioso traguardo che il Paese si è dato dei 50 miliardi al 2020.È quanto emerge dallapresentata oggi, 15 Marzo, in occasione del convegno "L’agroalimentare italiano alla prova dell’internazionalizzazione”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Ioanna Stavropoulou (Granarolo spa), Giordano Emo Capodilista (Confagricoltura), Massimiliano Montalti (Assologistica), Andrea Villani (A.G.E.R.), Damiano Frosi (Politecnico di Milano).Le potenzialità per l’agroalimentare italiano sono ampie ma sugli scambi internazionali“Affinché l’export dei prodotti agroalimentari italiani aumenti, è, in larga parte riconducibili ad aziende medio-grandi e rappresentanti una quota ancora ridotta del totale, meno del 20% del settore”, dichiaraLe opportunità in sostanza non mancano;in molti dei principali mercati mondiali: Stati Uniti (+24%), Cina (+44%), India (+85%), Russia (+45%), Corea del Sud (+22%), Canada (+35%). Sono questi mercati dove, tra l’altro,, un condizione utile alla luce dei prezzi medi dei prodotti italiani esportati dall’Italia, mediamente più alti di quelli dei competitor (ad esclusione del vino francese).In definitiva,: sul mercato domestico, dove, in un contesto di graduale ripresa dei consumi, il consumatore modifica continuamente il suo approccio alla spesa e pone sempre più attenzione nei confronti di valori come la salute, lae la semplicità con conseguenti effetti sulla composizione del paniere di spesa. E sul mercato internazionale, dove si configurano grandi opportunità di crescita ma, allo stesso tempo, le imprese si devono confrontare con una concorrenza agguerrita e organizzata e con mercati che richiedono competenze e conoscenze specializzate soprattutto alla luce dei repentini mutamenti nello scenario economico e geopolitico globale, in primis lae la